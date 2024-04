Sportverein in Leverkusen Erlebnistag beim RTHC bringt Besucher in Schwung

Zahlreiche neugierige Kinder flitzen über den Tennisplatz. Die einen sind in ihre Matches vertieft, die anderen üben sich an den aufgestellten Parcours. Mit einem Tennisball auf dem Schläger sollen sie Slalom und über Hürden hinweglaufen und dabei die Balance halten, sodass der Ball auf dem Schläger liegen bleibt. Immer wieder kullert der aber über den Rand, bevor er auf den Boden plumpst. Die nächsten mutigen Kinder und Jugendlichen kommen auf den Platz, schnappen sich Schläger für das Duell und wagen sich in unbekannte Territorien. Vorher wird aber noch schnell ausdiskutiert, wer den Aufschlag bekommt. Viel los also beim Erlebnistag des RTHC Bayer Leverkusen am Samstag auf der Sportanlage am Kurtekotten.