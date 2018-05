Leverkusen: Erinnerungen an gemeinsame Party- und Lernzeiten

Erinnerungen an gemeinsame Party- und Lernzeiten

50 Jahre nach ihrer Entlassung aus der Höheren Handelsschule trafen sich die Ehemaligen nun in Opladen. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Obwohl sie nur zwei Jahre miteinander verbrachten, seien dies die besten ihrer gesamten Schulzeit gewesen. Darin sind sich die ehemaligen Kameraden selbst 50 Jahre nach Entlassung aus der Höheren Handelsschule noch einig.

"Zwischen uns gab es einen ungeheuer intensiven Zusammenhalt", beschrieb Peter Wurthmann, genannt "Bully", der das Wiedersehen am Samstag im Opladener Restaurant "Stippenhüschen" mit Uli Kalcher organisiert hatte. Vor 20 Jahren trafen sie sich zuletzt. Deshalb gab es bei einigen leichte Wiedererkennungsprobleme.

Insgesamt 21 Jugendliche des Klassenverbandes kamen aus Opladen und der gesamten Umgebung zum Unterricht, aus Burscheid und Pattscheid reisten einige mit dem sogenannten "Balkan-Express" an. Die einst als "Berufsbildende Schulen des Zweckverbandes im Unteren Rhein-Wupper-Kreis" bezeichnete Lehranstalt - das heutige "Berufskolleg Opladen" - nahm im Jahr 1904 den ersten Unterricht auf. Zwischen 1945 und 1966 wurde er im damals noch existierenden Opladener Rathaus abgehalten.

Bei Deitermann und Co. lernten die Schüler von damals vieles. Aber sie feierten auch gerne zusammen. Zum Beispiel bei ihrer Abschlussfahrt nach Berlin. In der Bundeshauptstadt mischten sie gleich die Partyszene auf, als sie in einer Disco ein kleines Rock'n Roll-Konzert mit Saxophon, Klavier, Schlagzeug und Gitarre ablieferten.