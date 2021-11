9. November in Leverkusen : Erinnern an Nazi-Verbrechen in Zeiten neuer Angst

Am Ort der früheren Synagoge in Opladen wurde der Pogromnacht am 9. November 1938 gedacht. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Beim Gedenken zum 9. November am Ort der früheren Synagoge in Opladen kämpft der Oberbürgermeister mit den Tränen. Schüler geben Roman wieder.

Die Gedenkfeier an der ehemaligen jüdischen Synagoge, die in der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November in Opladen niedergebrannt wurde, war fast zuende. Zum Abschied ergriff Oberbürgermeister Uwe Richrath noch einmal das Wort, wich von seiner vorbereiteten Rede ab und kämpfte mit den Tränen. Es war ein ehrlicher Moment, der die Trauer über Verbrechen der Nationalsozialisten eindringlich hervorhob. Richrath versagte die Stimme, er bat um Verzeihung. Dann wandte er sich an die vielen Schüler des Landrat-Lucas-Gymnasiums und sagte: „Für mich persönlich ist es ergreifend, wie viele junge Menschen hier stehen. Weil ihr dürft das, was angerichtet worden ist, und jedes Gesicht, nicht vergessen. Ihr müsst die Stärke der Demokratie weiter vorantreiben.“

Zuvor hatte Richrath an die rund 100 Anwesenden adressiert: „Wir müssen uns Jahr für Jahr daran erinnern, dass so etwas in Deutschland und den Gebieten unter deutscher Besatzung möglich war.“ Denn ähnliche Strömungen gebe es auch heute wieder. Damals habe die Verfolgung der Juden mit Verschwörungstheorien begonnen. So wie auch jetzt wieder krude Theorien zum Coronavirus Menschen einnähmen und „einfache Feinbilder“ schafften.

Die Synagoge, die einst an der Ecke Lessingstraße/Altstadtstraße stand, wurde am 9. November 1938 von Nationalsozialisten verwüstet und in Brand gesteckt. Die Feuerwehr rückte wie angewiesen erst spät aus, als das Gebäude bereits lichterloh in Flammen stand.

Am Dienstag legten Richrath, Vertreter der jüdischen Gemeinde Düsseldorf und des Rat der Religionen Leverkusen zwei Blumenkränze am dortigen Mahnmal nieder. Begleitet wurde die Gedenkfeier durch Musiker der Musikschule, die traditionelle Lieder spielten.

Schüler des Landrat-Lucas-Gymnasiums traten vor das Mikrofon. Sie analysierten in kurzen, prägnanten Sätzen den Roman „Adressat unbekannt“ von Kressmann Taylor. Der handelt vom Schriftverkehr eines jüdischen und eines deutschen Jungen kurz vor und während der Machtergreifung Hitlers. Die ehemaligen Freunde leben sich auseinander und werden zu Feinden.