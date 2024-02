Prälat (96) aus Leverkusen gestorben Erich Läufer – Priester, Chefredakteur, Fußballfan

Läufer war der dienstälteste Geistliche in Leverkusen. Von 1965 bis 2002 war er als Subsidiar in der Gemeinde St. Joseph Manfort tätig. Und darüber hinaus. Läufer ließ es sich bis ins hohe Alter nicht nehmen, die Eröffnungsmesse zur Gezelinwoche zu zelebrieren, am Waldaltar in Alkenrath neben der Gezelinkapelle. Der Laienbruder aus dem Zisterzienserkloster Altenberg faszinierte Läufer so sehr, dass er die Abhandlung „Gezelinus, der Selige aus dem Dhünntahl“ verfasste.