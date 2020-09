Kommunalwahl 2020 : Ergebnis der Stichwahl in Leverkusen – Wer wird Oberbürgermeister?

Das Rathaus und die Rathaus-Galerie in Leverkusen (Archivfoto). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Am Sonntag, 27. September 2020, steht die Stichwahl in Leverkusen an. Die Entscheidung zur Wahl des Oberbürgermeisters fällt zwischen Amtsinhaber Uwe Richrath (SPD) und Frank Schönberger (CDU). Hier finden Sie am Wahlabend das Ergebnis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Leverkusen wird es eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Uwe Richrath (SPD) und CDU-Kandidat Frank Schönberger geben. Richrath verpasste mit 46,1 Prozent der Stimmen knapp die absolute Mehrheit bei der Kommunalwahl. Schönberger holte 23,4 Prozent der Stimmen.

Mit den Stimmen bei der OB-Wahl ist der Amtsinhaber sehr zufrieden. „Ein sehr gutes Ergebnis, das ist ein klares Votum, das am 27. September bestätigt werden muss“, sagte Richrath. Schönberger war hingegen etwas enttäuscht: „Der Eindruck an den Wahlständen war anders, als es das Ergebnis zeigt. Es herrschte Wechselstimmung. Jetzt müssen wir nochmal unsere Themen nach vorne bringen und hoffen, dass wir es noch schaffen“, sagte er mit Blick auf die Stichwahl.

Bei der Stadtratswahl in Leverkusen lieferten sich CDU und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende des Abends lag die CDU knapp vorne. Die SPD hatte gegen den Landestrend in Leverkusen nur leicht verloren und bleibt zweitstärkste Kraft im Stadtrat. Die Grünen konnten ihr Ergebnis verdoppeln, die AfD schnitt bei der Kommunalwahl überraschend gut ab und erreichte 5,7 Prozent.

(mba)