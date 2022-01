Ergebnis der Wasseruntersuchung nach Currenta-Vorfall : „Alle Werte weit unterhalb der Grenzmarke“

Leverkusen Das Rheinufer-Filtrat ist offenbar nicht von den unbemerkt ausgelaufenen Flüssigkeiten nach dem Currenta-Explosionsunglück von Juli betroffen. Das hat die Beprobung ergeben, die die Energieversorgung Leverkusen nun anberaumt hatte.

Innerhalb von fünf Monaten sind unbemerkt rund 1,3 Mio. Liter zurückgehaltene Flüssigkeiten aus den Löscharbeiten nach der Explosion im Chempark-Entsorgungszentrum Bürrig Ende Juli vergangenen Jahres entwichen und ohne zusätzliche Aktivkohlefilterung über die Kläranlage in den Rhein gelangt. Das hatte Currenta zu Weihnachten mitgeteilt. Die Energieversorgung Leverkusen (EVL) hat zur Sicherheit Anfang dieser Woche das Rheindorfer Wasser (Rheinunufer-Filtrat) auf die entsprechenden Stoffe beproben lassen.

Nun liegen die Ergebnisse vor: „Die Proben wurden am Zulauf des Currenta-Wassers in unser Wasserwerk und am Werksausgang genommen. Alle Werte sind weit unterhalb der Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung, nur ein kleiner Teil war überhaupt messbar“, teilt EVL-Sprecher Stefan Kreidewolf mit.