Leverkusen: Erfolgreich kicken - das geht auch mit Diabetes

Leverkusen Im Bayer 04-Fußballcamp trainierten 40 Kinder aus ganz Deutschland nicht nur den Sport, sondern auch den Umgang mit ihrer Krankheit.

Diabetes Typ I ist eine Autoimmunerkrankung , bei der die Bauchspeicheldrüse nur sehr geringe Mengen oder kein Insulin produziert. Das Hormon ist für die Senkung des Blutzuckerspiegels verantwortlich. Die Ursache ist nahezu unbekannt . In Deutschland erkrankt eines von acht Kindern an Diabetes. Typ I beginnt bereits im Kindes- und Jugendalter.

Denn im Grunde brauche es gar kein Camp für Diabetes-Kids. Sie können in jedem Sportverein mitwirken. Nur sollten sie ein paar Regeln beachten: So müsse vor dem Spiel oder dem Training der Blutzuckerspiegel gemessen werden. "Liegt der normal bei 120, sollte er dann bei rund 180 bis 190 liegen", erklärt Adamek. Nach 45 Minuten müsse der Vorgang wiederholt werden. "Die Halbzeit ist dafür perfekt", betont er. Außerdem sei es gut, wenn am Rand für den Notfall Mehrfachkohlehydrate bereit lägen - also Cola, Gummibärchen oder Traubenzucker.