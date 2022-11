Nächste EVL-Preiserhöhung für Leverkusen : Strom und Gas noch mal mehr als 1000 Euro teurer pro Jahr

Dunkle Wolken über Hochspannungsleitungen in Leverkusen: Die Strompreise ziehen im Januar weiter an. Foto: Schuetz/Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen Sie kennen im Moment nur eine Richtung: nach oben. Die Energiepreise in Deutschland explodieren. Auch die Energieversorgung Leverkusen dreht zum Januar nochmal kräftig an der Preisschraube.

Mit Humor betrachtet erinnern die aktuellen Meldungen der Energieversorger an die typische Ansage von Kirmes-Fahrgeschäften: „Auf geht’s in eine neue Runde.“ Für viele aber dürfte es Galgenhumor sein, der sich ausbreitet angesichts der jüngsten Mitteilung der Energieversorgung Leverkusen (EVL): Sie hebt zum 1. Januar nochmal die Erdgaspreise an – „vor dem Hintergrund weiterhin äußerst hoher Beschaffungskosten“, lässt EVL-Chef Thomas Eimermacher mitteilen. Während der Grundpreis gleich bleibt, erhöht sich der Arbeitspreis demnach um 4,82 Cent pro Kilowattstunde (kWh) brutto. „Über alle Tarife hinweg ergibt sich bei einem durchschnittlichen Verbrauch von rund 15.000 Kilowattstunden eine Steigerung von rund 35 Prozent oder monatlich rund 60 Euro.“

Aus denselben Gründen – hohe Beschaffungskosten – gehen auch die Strompreise ordentlich nach oben: Ab 1. Januar zahlen Privat- und Gewerbekunden bei den EVL beim Arbeitspreis 28,04 Cent pro Kilowattstunde brutto mehr und beim Grundpreis 17,85 Euro pro Jahr (brutto) mehr.

Und: „Darüber hinaus steigen 2023 die staatlich regulierten Entgelte für die Stromnetze und verschiedene Umlagen. Über alle Tarife betrachtet zahlen Haushalte bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von rund 3000 Kilowattstunden rund 83 Prozent mehr oder monatlich rund 72 Euro“, schiebt die EVL hinterher.

Beispiel Gas Wer im Tarif Erdgas@EVL:basis ist und einen Jahresverbrauch von 10.000 kWh hat, zahlt aktuell 1466,09 Euro, nach der Preisanpassung dann 482 Euro mehr, nämlich 1948,09 Euro.

Beispiel Strom Wer im Tarif Strom@EVL:basis pro Jahr 2000 kWh verbraucht, zahlt bisher 784,71 Euro, ab Januar dann 1363,36 Euro, also 578,65 Euro mehr als bisher.

Als kommunales Versorgungsunternehmen fahre die Energieversorgung Leverkusen „eine langfristige und konservative Beschaffungsstrategie, die dabei hilft, die Auswirkungen starker Ausschläge an den Energiebörsen auf die Energiepreise abzufedern“, erläutert die Stadttochter. „Die Energie wird in Teilmengen und zum Teil Jahre im Voraus eingekauft. Daher sind die in den letzten Wochen stark gesunkenen Börsenpreise eine Momentaufnahme und kommen nicht unmittelbar bei den Kunden an, sondern beeinflussen langfristig die Preise.“

Trost dürfte das für Kunde in Zeiten steigender Preise überall allerdings nicht sein. Und auch bis dieser Hoffnungsschimmer sich auf die Preise niederschlägt, dauert es noch: „Die Energiepreisbremsen, die für das kommende Jahr beschlossen werden sollen, setzt die EVL nach Inkrafttreten der Gesetzgebung um.“

In den nächsten Tagen wird den EVL-Kunden ein Schreiben des Unternehmens ins Haus flattern, das über die Preiserhöhung informiert. Die Abschläge werden automatisch da angepasst, „wo es notwendig ist, um hohe Nachzahlungen bei der nächsten Jahresverbrauchsabrechnung zu vermeiden. Hierüber informiert der Energieversorger in einem gesonderten Schreiben mit neuem Abschlagsplan“, teilt der Energieversorger mit.

Um Energiesperren zu vermeiden, arbeiten Stadt und EVL am Runden Tisch „Grundsicherung Energie Leverkusen“ an Szenarien, wie sie Menschen mit geringem Einkommen oder in der Grundsicherung helfen können. „Ziel des Runden Tischs ist es, Geringverdienern ein umfassendes, unbürokratisches Hilfs- und Beratungsangebot präventiv und im Notfall zur Verfügung zu stellen.“