Bildung in Leverkusen Internationales Schülertreffen zum Thema Nachhaltigkeit

Der Rohling, der sich später zum Würfel falten lässt, ist schon fertig. In Gemeinschaftsarbeit wird der Rand aus Pixelquadraten in unterschiedlichen Grüntönen ausgemalt, der Rest soll Ackerboden darstellen und wird braun, allerdings mit kleinen weißen Eischlüssen. So will diese Arbeitsgruppe das Problem der hohen Nitratbelastung visualisieren, erklärt Nele Leyhausen aus der Stufe zehn des Landrat-Lucas-Gymnasiums.