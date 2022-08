Nach der Flut : Malteser ermöglichen Auszeit für Senioren aus Leverkusen und Leichlingen

Leverkusen/Leichlingen Zur Ruhe kommen nach der Flut: Malteser machen betroffenen Leverkusenern und Leichlingern ein besonderes Angebot zur Regeneration.

Nach den Anstrengungen und Belastungen, die mit der Bewältigung des Jahrhunderthochwassers im Juli 2021 und dessen Folgen für alle Betroffenen möchten die Malteser gerade Menschen fortgeschritteneren Alters jetzt etwas Gutes tun. Vom 21. bis einschließlich 23. August lädt die Hilfsorganisation ältere, psychisch belastete oder gesundheitlich eingeschränkte, vom Hochwasser geschädigte Leverkusener und Leichlinger zu einer kleinen Auszeit ein. Im ländlich gelegenen Engelskirchen, wo die Malteser in Ehreshoven ihre Kommende und ein geistliches Zentrum betreiben, sollen die Teilnehmer ein wenig zur Ruhe kommen und entspannen können. Auch Möglichkeiten, mit Mitarbeitern des geistlichen Zentrums und mit anderen Flutbetroffenen ins Gespräch zu kommen, bestehen.

„Oftmals haben die Erlebnisse rund um das Jahrhundertunwetter und seine verheerenden Folgen die Betroffenen auch psychisch sehr belastet. Selbst, wenn die Menschen inzwischen schon vieles bewältigt haben, zehrt die Situation an den Kräften“, sagt Bettina Heuschkel, Fluthilfebüroleiterin der Malteser in Opladen. Nachdem das Leverkusener Fluthilfeteam der Hilfsorganisation bereits unterschiedliche Projekte für vom Hochwasser betroffene Kinder und Familien initiiert oder unterstützt hatte, befand es nun, dass es an der Zeit sei, auch Menschen im fortgeschritteneren Alter zu bedenken. Die im Umkreis des Overather Bahnhofs gelegene Kommende biete hierfür den passenden Rahmen, ist das Fluthilfeteam überzeugt. Vor Ort könne man eine Atmosphäre genießen, die Entspannung mitten im Grünen biete.