Hitzerekord in Leverkusen : Entspannung am Silbersee bei 37 Grad

Auch am Silbersee suchten Leverkusener am heißen Dienstag Kühle und Erfrischung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen In der Chemiestadt steigt das Thermometer auf 37 Grad. Bezirksregierung veranlasst Hubschrauberflüge, um mögliche Waldbrände frühzeitig zu erkennen.

Am bisher heißesten Tag des Jahres suchten die einen Abkühlung, etwa im Großen Silbersee in Küppersteg, andere passten auf die Natur auf. Die Bezirksregierung Köln hatte wegen hoher Gras- und Waldbrandgefahr für Dienstag einen Waldbrandüberwachungsflug in ihrem Sprengel organisiert. Die Behörde bittet Waldarbeiter und Waldbesucher auch für die nächsten Tage, sich umsichtig zu verhalten, also etwa nicht rauchen und kein offenes Feuer entzünden, dafür ein Handy mitnehmen und Rauchentwicklungen der Feuerwehr zu melden.