Grünplanung in Leverkusen Entspannen im „Chill-Garten“ des Neulandparks

Ab Herbst 2025 dürften die neuen Stauden erstmals in voller Pracht zu sehen sein. „Im Frühjahr 2026 explodiert die Schönheit regelrecht“, verspricht Sven Berkey, Landschaftsarchitekt aus Wermelskirchen. Seit die Stadt Leverkusen eine Zusage aus dem Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" erhalten hat, werden der „Chillgarten“ und „Zeiten des Lebens“ im Neulandpark komplett neugestaltet. „Vor 20 Jahren wurden die Themengärten als Teil der Landesgartenschau 2004 angelegt und avancierten seitdem zu beliebten Rückzugsorten für Bürger und Besucher der Stadt“, erläutert Ulrich Hammer, Fachbereichsleiter Stadtgrün. Während zweier Jahrzehnte habe man immer mal wieder Dinge und Bepflanzungen verändert, angepasst und verbessert. Dennoch sei alles in die Jahre gekommen. Hammer zählt auf: „Die Grünflächen sind zugewuchert. Die Beläge passen nicht mehr. Die Möbel sind abgenutzt und müssen renoviert werden.“ Durch die Neuerungen bekomme die Anlage „echte Gartenschau-Qualität“, betont Hammer. Bis Ende nächster Woche sollen die Arbeiten beendet, die Gärten mit frischem, modernem Charakter ausgestattet sein. Im Laufe der nächsten Jahre, so lautet der Plan, werden acht weitere Themengärten nach und nach folgen. Ausgenommen von der Maßnahme bleibt nur der Feng Shui Garten, da er zwischenzeitlich mit eigenen Haushaltsmitteln überarbeitet worden war.