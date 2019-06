Fridays for Future : Entscheidung über Klimanotstand am Montag

Leverkusen Klimanotstand

Die Stadt Leverkusen hat den „Klimanotstand“ für Leverkusen noch nicht ausgerufen. Der entsprechende Bürgerantrag der „Fridays for Future“-Gruppe Leverkusen wurde am Donnerstag vom Ausschuss für Anregungen und Beschwerden zur Entscheidung in den Stadtrat verwiesen. Ein Vertreter von Fridays for Future war nicht in der Sitzung, es hätte auch wenig gebracht. Denn: Vorsitzender Dieter März beantragte sofort nach Aufrufen des Tagesordnungspunktes die Vertagung des Themas in den Rat am kommenden Montag.