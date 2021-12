Glücksbringer im Leverkusener Klinikum : Bei Ente Erna reist die Hoffnung mit

Auf Expedition in ferne Welten: Erna (unten links) lässt sich auf den Osterinseln ablichten. Im Hintergrund sind die rätselhaften Moia-Figuren erkennbar. Foto: Klinikum Leverkusen

Leverkusen Krebs filtert die Gedanken. Kommt die Chemo noch rechtzeitig? Wann sehe ich die Berge wieder oder das Meer? Für Lichtblicke sorgt die „Reise-Ente“ Erna. In der Onkologischen Ambulanz des Klinikums ist sie Wegbegleiter, Glückssymbol und Hoffnungsträger.

Sie passt auf einen Handteller und ist 100 Prozent wasserdicht. Dass sie ein Horn zwischen Ohren und Augen trägt, unterscheidet sie von herkömmlichen Badeenten. Und während gewöhnliche Exemplare dieser Spezies sich meist in der heimischen Badewanne, bestenfalls in einem Schwimmbecken tummeln, liebt „Erna“ das Reisen und ist schon viel rumgekommen in der Welt.

Auf Instagram-Fotos wirkt sie wie die gutgelaunte Trainerin einer Fußballmannschaft, während hinter ihr die rätselhaften Moia-Figuren der Osterinseln in Reih und Glied posieren. Ein anderes Mal grüßt sie im Postkartenstil vom Toten Meer oder mit Sonnenbrille vom Ostseestrand. Und dabei ist die kleine Globetrotterin noch so viel mehr. Für die Patienten in der Onkologie des Klinikums ist „Onko-Ente“ Erna nicht nur Reisebegleiterin, sondern auch Spaßmacher, Glücksbringer und Hoffnungsträger in schwierigen Zeiten.

„Enten-Mutter“ Jule Ostrowski mit Erna. Auf Instagram führt das Gummitier ein Eigenleben mit vielen Fotos von besonderen Ausflügen mit Patienten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Info Glücksbringer auf Instagram Die Onko-Ente „Ich bin Erna, eine reisende Onko-Einhornente. Ich bin eine beliebte Reisebegleitung für Patienten, Schwestern, Mitarbeiter und Ärzte der Onkologie.“ So stellt sich Erna auf ihrem eigenen Instagram-Kanal vor. Dort hat sie viele treue Fans. Liebevoll haben Patientinnen für Erna bereits kleine Schals und einen Mundschutz genäht. Hier ist Erna zu erleben: Instagram: erna_einhornreisen

Erna kommt aus Kroatien. Dort hat Pflegerin Jule Ostrowski sie bei einem Strandurlaub entdeckt. Die 47-Jährige mag Standup-Paddeln und sie liebt rosa Einhörner. Als sie Erna an einem Verkaufsstand entdeckte, war es um sie geschehen. Die Ente hatte schnell einen Stammplatz auf dem Surfbrett und bald auch in den Herzen von Ostrowskis Bekanntenkreis, dem sie Urlaubsfotos per WhatsApp schickte. Als sie Ernas Foto einer Patientin zeigte, wurde die Ente schnell „zum Selbstläufer“. Fotos und Videos von der Einhorn-Badeente machten in der Onko-Ambulanz die Runde. „Kann ich mir die Ente nicht auch mal ausleihen“, fragte eine Patientin. Jule Ostrowski nickte. Und es dauerte nicht lange, bis andere Patienten, aber auch Pflegekräte und Ärzte das lustige Gummitier mit auf kleine und große Ausflüge nahmen und damit den Instagram-Kanal der Onkologie füllten.

„Der Grundgedanke war, etwas Leichtes und Spielerisches einzubringen“, sagt Ostrowski. „Gerne auch ein wenig kindisch, einfach etwas, bei dem man mal nicht an Krankheit, Chemo und den Tod denkt.“ So hat eine Patientin Erna bereits als eine Art Trauzeugin für ihre geplante Hochzeit gebucht, im Sommer, wenn die Pandemie hoffentlich vorbei ist. Eine andere, die die Ente per Instagram entdeckt hatte, lud sie nach Heidelberg ein, um ihr „das Schloss zu zeigen“ und natürlich das obligatorische Foto einzustellen. Erna war beispielsweise schon mit einer Ärztin in Chile, mit einer Pflegekraft in Israel und mit Patienten auf Borkum, in Norwegen, auf einer Radtour von Boltenhagen bis Travemünde.

Urlaubsgrüße aus Masada am Toten Meer: Die Einhorn-Ente lässt die Patienten an ihren Reisen teilhaben. Foto: Klinikum Leverkusen