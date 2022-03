Matinee in Schloss Morsbroich : Cembaless elektrisiert mit den Rhythmen Alter Musik

Das Ensemble Cembaless (hier ein Teil der Musiker) entführte im Spiegelsaal mit teils ungewöhnlicher Instrumentierung in eine gut 400 Jahre alt besondere Musikwelt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Von Liebe, Leben und Ausgelassenheit handeln die Canzoni des 16. und 17. Jahrhunderts – mitreißend gespielt von den sieben Musikern zur Matinee im Schloss.

Von Monika Klein

Das Cembalo ist normalerweise gängiger Begleiter in Instrumental-Besetzungen für Alte Musik. Aber weil das in diesem Fall fehlt, hat sich das Ensemble „Cembaless“ diesen Namen gegeben. Die charakteristische zirpendene Klang-Nuance angerissener Saiten fehlt dabei nicht, wie die Zuhörer im Spiegelsaal am Sonntagmorgen bei der Veranstaltung von Kulturstadtlev feststellen konnten. Bei Cembaless übernehmen Zupfinstrumente diese Aufgabe.

Mit einer musikalischen Hommage an das Leben „Passacaglia della Vita“, die von den sieben Musikerinnen und Musiker während stillen der Corona-Zeit auf CD herausgebracht wurde, waren meistens gleich zwei von ihnen im Einsatz: Theorbe und Barockgitarre, beziehungsweise alternativ die rundbauchige Erzlaute. Gleich zu Beginn hatten beide eine herausgehobene Duo-Passage, nur unterstützt vom Percussionisten Syavash Rastani, der verschiedene Persische Trommeln zum Einsatz brachte. Sozusagen zweckentfremdet, denn ursprünglich wurden sie für die Folklore und auch klassische Musik im vorderen Orient eingesetzt. Genauso wie die Entscheidung, auf das abendländische Cembalo zu verzichten, schafft das Ensemble so einen ganz eigene Klangwelt, die das Matinee-Publikum im Schloss unmittelbar in ihren Bann zog.

Rhythmus ist dabei eine grundlegende Komponente, ganz besonders bei den spanischen oder südamerikanisch inspririerten Kompositionen zu Beginn mit Bodypercussion von allen. Da ging es eindeutig um die feurigen, freudigen Seiten des Lebens. Auch wenn weder Texte abgedruckt waren noch Übersetzungen angesagt wurden, so vermittelte doch der vor Energie sprühende Gesang von Elisabeth von Stritzky und das wache Spiel der Instrumental-Kollegen, dass es hier um die pralle, ausgelassene Freude geht. Elektrisierend und mitreißend erklangen die Canzoni des 16. und 17. Jahrhunderts, die von Liebe und Spaß, Tanz und Ausgelassenheit erzählten.