Sicherheitssytem für Leverkusen Energieversorger rüstet sich gegen Cyberattacken

Die Energieversorgung Leverkusen (EVL) rüstet sich gegen Cyberattacken und schätzt sie vor dem Hintergrund der Sicherheitslage als besonderes Risiko für ihre Geschäfte ein. „Durch verschiedene Bedrohungen existiert das Risiko eines vollständigen Ausfalls der IT, wodurch zahlreiche Geschäftsprozesse gestört werden könnten oder überhaupt nicht mehr durchführbar sind“, heißt es im Geschäftsbericht der EVL, der am kommenden Montag dem Finanzausschuss des Stadtrats vorgelegt wird. Sogenannte Ransomware-Angriffe, bei denen Daten aus dem Unternehmen entwendet und alle Systeme verschlüsselt und somit unbrauchbar werden, stellen aus Sicht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der EVL die größte operative Bedrohung der IT-Sicherheit dar. „Das BSI sieht ebenfalls eine erhöhte Bedrohungslage für Deutschland im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine“, heißt es im Bericht weiter. Und: „Die IT-Sicherheit der EVL wird durch den Betrieb und die kontinuierliche Verbesserung eines Informationssicherheitsmanagementsystems gestärkt.“