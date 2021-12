Haushalte in drei Leverkusener Stadtteilen betroffen : Kein Trinkwasser nach Wasserrohrbruch

Durch einen Wasserrohrbruch an der Lucasstraße hatten am Montagmittag zahlreiche Haushalte kein Trinkwasser. Foto: Uwe Miserius Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Nachdem Häuser bereits im Sommer durch das Hochwasser des Wiembachs beschädigt worden waren, hatten sie nun schon wieder Wasser im Keller.

Nach einem Trinkwasserrohrbruch an einer Transportleitung im Bereich der Lucasstraße waren am Montagmittag zahlreiche Haushalte in Leverkusen von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Betroffen waren vor allem Anwohner in den Stadtteilen Opladen, Küppersteg und Quettingen. Auch Keller liefen voll Wasser. Zur Sicherheit wurde in zwei Straßen zeitweise die Niederspannung abgeschaltet.