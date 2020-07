Bilanz der Energieversorgung Leverkusen : EVL erzielt 10 Mio. Euro Überschuss

Leverkusen Vier Millionen Euro davon gehen an die Stadt als Gesellschafterin. Umsatzstärkste Sparte 2019 war der Strom. Die EVL setzt weiter auf erneuerbare Energien, ist unter anderem an Windparks beteiligt.

Ausschüttung Acht Millionen davon werden je zur Hälfte an die Gesellschafter ausgeschüttet – vier Millionen an die Stadt, vier an den zweiten Gesellschafter, die RheinEnergie. Die übrigen gut zwei Millionen gehen in die Rücklage, heißt es aus der Konzernzentrale am Overfeldweg in Bürrig.

Ziele Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz sollen noch weiter in den Fokus rücken. Die Energieversorgung ist dem TankE-Netzwerk beigetreten, hat 2019 dem Netzwerk fünf weitere öffentliche Ladestationen für E-Autos hinzugefügt: am Overfeldweg in Bürrig, am Marktplatz in Schlebusch, am Klinikum, am Königsberger Platz in Rheindorf und im Parkhaus der Rathaus-Galerie. Und sie will weiter in Windparks und Photovoltaik-freiflächenanlagen investieren, „um den Ausbau der regenerativen Stromerzeugung voranzutreiben“, sagt Eimermacher. Anfang des Jahres war Baustart für eine weitere Anlage: „Mit dem Windpark Bad Arolsen wächst unsere Beteiligung auf mittlerweile zehn Windparks und fünf PV-Freiflächenanlagen in ganz Deutschland.“