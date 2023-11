Veranstalter zieht nach Verlustgeschäft Konsequenzen Aus für „Arena Alaaf“ in Leverkusen

Vielleicht gibt es in der Stadt zu viel Konkurrenz, vielleicht liegt es an etwas ganz anderem, dass Zuschauer ausblieben. Den Veranstalter der Karnevalssause „Arena Alaaf“ in der Ostermann-Arena jedenfalls drückt seit einigen Jahren der Publikumsschwund. Anders gesagt: Es ist offenbar zu wenig reingekommen die Kasse. Die Folge: „Das Karnevalsevent ,Arena Alaaf‘ wird es ab dem nächsten Jahr in Leverkusen nicht mehr geben. Der Veranstalter BC-Event GmbH zieht damit die Konsequenz aus drei Jahren Verlust“, heißt es am Mittwoch. Fünf Tage zuvor hatten die Jecken an der Bismarckstraße noch bei der jüngsten Ausgabe der Veranstaltungsreihe gefeiert.