Tränensitzung der Kolpingsfamilie Emotionaler Abschied des Prinzen vom Sitzungskarneval

Zeit zum Lachen und zum Feiern – alles das bot die Närrische Kolpingsfamilie ihren Gästen am Sonntagabend in der ausverkauften Stadthalle Bergisch Neukirchen. Frei nach dem Motto von Adolph Kolping, der sagte: „Ohne Freude, ohne Erheiterung kann das Menschenherz nicht sein.“ Durch den launigen und abwechslungsreichen Abend führte Präsident Andreas Schöllmann. Der 47-Jährige ist seit 18 Jahren im Amt und damit so lange, wie kein anderer vor ihm. Die Stimmung nach dem gemeinsamen Einzug des Elferrates mit den Opladener Neustadtfunken war gleich am Siedepunkt angekommen. Und so blieb es bei der letzten Sitzung der Session 2023/2024 bis zum Schluss. Dafür sorgten unter anderem das Tanzcorps Rot-Weiß Bechen, die Redner „Willi und Ernst“ sowie „Dä Nubbel“, die „Funky Marys“ und Torben Klein, ehemaliger Sänger und Komponist der Boore und Räuber, der seit einigen Jahren solistisch unterwegs ist.