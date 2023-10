Länderspiel in Leverkusen Alles zum EM-Quali-Duell Ukraine-Italien in der Bayarena

Endlich mal wieder ein Länderspiel in Leverkusen: Am 20. November (20.45 Uhr) geht es im Qualifikationsspiel für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland um hopp oder top. Die Nationalmannschaften der Ukraine und Italiens treten gegeneinander an. Austragungsort ist die BayArena in Leverkusen. Holger Tromp, Direktor Kommunikation bei Bayer 04 Leverkusen, kennt die Details.