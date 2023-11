EM-Quali Ukraine gegen Italien in Leverkusen Herzschlag-Spiel in der BayArena

Diesmal ist alles anders: Oksana Neufeld, die sich sonst nicht allzu sehr für Fußball interessiert will unbedingt dabei sein, wenn am Montag, 20. November, ab 20.45 Uhr in der BayArena der Ball rollt. Ukraine gegen Italien heißt die Paarung, bei der es für beide Teams um viel geht. Denn nachdem England bereits sicher qualifiziert ist, kämpfen Italien und die Ukraine nun um den zweiten Qualiplatz in der Gruppe. Ein Herzschlag-Spiel für beide Teams.