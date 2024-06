EM-Orakel aus Leverkusen Die 14 Riesen sagen ein 3:1 für Deutschland voraus

„Die Tiere waren heute sehr zurückhaltend bei ihrer Entscheidung. Wir denken, dass sie, weil sie beim ersten Orakel zwar grundsätzlich auf Sieg getippt haben, aber das Torverhältnis so gar nicht stimmte, auf Nummer sicher gehen wollten“, ordnet Wildpark-Chefin Sabine Honnef das Orakel ihrer 14 Deutschen Riesen ein. Die Kaninchen hätten sich zuerst am Napf für die Enthaltungen noch mal kurz sortiert zur Frage, „wer nun rüber an die Ländernäpfe geht“.