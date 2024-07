Kaninchen im Wildpark Leverkusener EM-Orakel tippt auf Deutschland

Fans, die an das Orakel glauben, müssen sich am Freitag auf ein zunächst verhaltenes Spiel einstellen. Denn äußerst vorsichtig bewegten sich erst mal nur ein Teil der insgesamt 13 Deutschen Riesen am Donnerstagmorgen aus dem Stall in Reuschenberg. Das berichtet Tierpark-Leiterin Sabine Honnef. „Die Spanier haben ihnen wohl Angst gemacht.“ Doch dann kam Bewegung ins Spiel. Dabei orientierten sich die weitaus meisten Kaninchen zum Enthaltungsfressnapf, der ihnen neben dem mit Deutschlandflagge versehenen Napf und dem spanischen angeboten wurde. Doch dann kam es doch noch zu einer Entscheidung: Ein braun gefärbter Deutscher Riese setzte zum Sprint an und lief geradewegs zum Deutschland-Napf. Das „Tor“ war gefallen, das Viertelfinale entschieden.