Ellen Lorentz in der Villa Römer : Auf Spurensuche in Leverkusens Historie

Ellen Lorentz stellte ihr neues Buch in der Villa Römer vor, die auch bei Lorentz’ Spurensuche eine Rolle spielt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Opladen Wirtschaftshistorikerin Ellen Lorentz stellte ihre Stadterkundungen mit Geschichten über prominente Gebäude in der Villa Römer vor .

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Albert Römer lebte als Gründer der Türkischrot-Fabrik am Ende der Opladener Schusterinsel mitten auf dem Firmengelände, ungefähr dort, wo heute Aldi ist. Sohn Max baute später ein repräsentatives Wohnhaus auf dem Frankenberg oberhalb der Wupper in deutlicher Distanz zu den Arbeitern und mitten im Grün einer englischen Parklandschaft. Ganz anders wenig später Carl Duisberg, der seine Villa und die Häuser der leitenden Beamten in direkter Nähe zum Wiesdorfer Bayer-Werk errichtete.

Es sind die Geschichten hinter den Bauwerken, für die sich Ellen Lorentz bei ihren Spaziergängen und Radtouren durch die Stadt besonders interessiert hat. 13 Routen hat sie nun beschrieben. Am Dienstag stellte sie das frisch im Bachem-Verlag erschienene Buch „Spurensuche in Leverkusen“ erstmals öffentlich vor. Und weil die Veranstaltung zur Buchwoche Levliest ausgeschrieben war, saßen auch Menschen am Kamin der Villa Römer, die bisher noch keinen der Vorträge im Haus der Stadtgeschichte besucht haben.

Info Viel Literarisches über Leverkusen Museum Litterale Buchhändler Manfred Gottschalk, der die Autorin zu einem außerplanmäßigen Museum Literale am Donnerstag, 2. Mai, eingeladen hat, bestückte am Rande der Lesung am Dienstag einen ganzen Büchertisch mit weiteren Veröffentlichungen über Leverkusen.

Ellen Lorentz unternahm zunächst einen bebilderten Schnelldurchlauf durch sämtliche Kapitel ihres Buches. Anschließend hatten die Zuhörer Gelegenheit, sich in einer Station der achten Tour selbst auf Spurensuche zu begeben. Die Fabrikantenvilla Römer – das Porträt des Bauherren Max blickte von seinem Platz über dem Kamin auf die Gäste – ist eine der beschriebenen Attraktionen. Doch nicht immer haben Wanderer oder Radfahrer die Gelegenheit, sich im Inneren so genau umzusehen. Es sei denn, sie treffen die Öffnungszeiten des Museums für Stadtgeschichte in der ersten Etage oder die der Wechsel-

ausstellungen der Geschichtsvereine im Erdgeschoss.

Als die promovierte Wirtschaftshistorikerin Lorentz vor acht Jahren nach Leverkusen zog, war sie hingerissen von den gut erhaltenen Bayer-Kolonien. Weitere Touren unternahm sie entlang der alten Postwege, suchte in Schlebusch nach Spuren und Geschichten der Textil- und Sprengstoffproduktion. Sie fand zum Beispiel den Hinweis, dass Lützenkirchener Samtweber Plüsch für die Ausstattung der Titanic hergestellt haben.