Großeinsatz im Stadtteil Opladen : Elf Verletzte bei Wohnungsbrand in Leverkusen

Großeinsatz an der Kölner Straße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Zehn Bewohner und ein Feuerwehrmann sind in der Nacht zum Dienstag bei einem Feuer in einem Wohnhaus an der Kölner Straße in Leverkusen-Opladen schwer verletzt worden. Wegen der starken Rauchentwicklung gab die Warnapp Nina Alarm.

Eine Wohnung und ein Holztreppenhaus waren in der nacht zu Dienstag in Flammen geraten. Die Brandursache ist noch unklar.

Gegen 22.47 Uhr erreichten die Letstelle der Feuerwehr Leverkusen mehrere Anrufe , die einen Brand in einer Wohnung in der Kölner Straße meldeten. Die Leitstelle entsandte die Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, sowie die Freiwillige Feuerwehr Leverkusen-Opladen. Noch auf dem Weg zur Einsatzstelle erhielt die Feuerwehr weitere Notrufe und die Meldung, dass sich noch mehrere Personen im Gebäude befinden. Daraufhin wurde die eine Alarmstufe erhöht und weitere Einheiten aus Wiesdorf, Bürrig, Steinbüchel und Lützenkirchen angefordert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Durchgang zum Hof im Erdgeschoss bereits im hellen Flammen. Auf der Rückseite des Hauses brannte im ersten und zweiten Obergeschoss das Holztreppenhaus. Mehrere Bewohner, dnen der Weg durch die Flammen versperrt war, retteten sich aus dem zweiten und dritten Obergeschoss über das Dach in die Nachbargebäude. Aus dem direkt angrenzenden Gebäude mit nebenliegenden Zugang wurden mehrere Personen herausgeführt. Die Feuerwehr führte einen Löschangriff von der Kölner Straße und von der Gerichtsstraße über einen Hinterhof. An der Kölner Straße brachten Feuerwehrleute eine Drehleiter in Stellung, auf der Rückseite nutzten die Einsatzkräfte eine tragbare Leiter, um ins zweite Obergeschoss zu gelangen.

Feuerwehrmänner bekämpften den Brand von verschiedenen Seiten des Wohnhauses. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Mehrere Trupps unter Atemschutz und die weiteren Löschmaßnahmen mit bis zu drei C-Rohren brachten das Feuer unter Kontrolle. Während des Einsatzes verletzte sich ein Feuerwehrmann und wurde von einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus transportiert.. Weiterhin wurden insgesamt zehn Anwohner, die Rauchgase eingeatmet hatten, in die Leverkusener Krankenhäuser gefahren. Den Grundschutz für das Stadtgebiet stellten die Freiwillige Feuerwehr Leverkusen-Schlebusch sowie dienstfreies Personal des Führungsdienstes sicher.

Ein verletzter Feuerwehrmann wird zum Rettungswagen gebracht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Bevölkerungsinformation wurde über eine Mitteilung der Warn-App Nina gewarnt, auch um auf die zunehmende Verkehrsbehinderung aufmerksam zu machen. Der Einsatz wurde gegen 0.15 Uhr beendet. Die Feuerwehr war mit 72 Kräften und 19 Fahrzeugen vor Ort, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften

(bu)