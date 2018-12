Mehrere Leverkusener verletzt : Elf Düsseldorf-Fans zetteln Schlägerei in Opladen an

Foto: dpa/Friso Gentsch

Opladen/Schlebusch Von „Stiller Nacht“ konnte zwei Tage vor Heiligabend keine Rede sein. Zumindest nicht in Opladen. Da gab es eher nochmal drehbuchreife Krimiszenen vor einer Gaststätte an der Wilhelmstraße.

Elf Männer haben laut Polizei in der Nacht zu Sonntag eine Gruppe von Fußballfans vor der Kneipe angegriffen und verletzt. Nach der Schlägerei flüchteten die Verdächtigen in zwei Kleinbussen in Richtung Autobahn. Möglicherweise, um den Heimweg anzutreten, denn sieben der elf Männer zwischen 20 und 45 Jahren kamen aus Düsseldorf, jeweils einer aus Neuss, Solingen, Monheim und Meerbusch.

Zuvor hatten Zeugen dies beobachtet: Die Angreifer rannten kurz vor Mitternacht auf die vor der Kneipe rauchenden Leverkusen-Fans zu. Dabei sollen sie „Wir sind Düsseldorfer!“ gerufen und angefangen haben, wahllos auf die Kneipengäste einzuschlagen. „Drei Männer und eine Frau aus Leverkusen wurden durch Schläge im Gesicht verletzt“, ergänzt die Polizei die Aussage der Zeugen.

Als die ersten Polizeisirenen auf der Straße zu hören gewesen seien, hätten die Männer die Flucht ergriffen. Weit gekommen sind sie dann aber nicht. Polizisten stoppten die zwei Fahrzeuge mit den Angreifern kurz darauf am Europaring. In den Kleinbussen fanden die Beamten „mehrere Paar schwarze Handschuhe, einen Zahnschutz und geringe Mengen Drogen“, teilt die Behörde weiter mit.

Die eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmten die Mobiltelefone der Verdächtigen. Einer der Fahrer gab vor Ort an, dass die Gruppe auf dem Heimweg vom Auswärtsspiel von Fortuna Düsseldorf in Hannover lediglich die falsche Autobahnausfahrt genommen hätten. Die Polizei nahm die elf Männer in Gewahrsam, um weitere Gewalt zu verhindern. Sie kamen gegen 4 Uhr am Morgen wieder frei, müssen sich aber nun wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Ebenfalls am Samstagabend hatte die Polizei in Schlebusch einen Einsatz. Gegen 19.30 Uhr hatte ein Zeuge bei der Behörde angerufen, um einen Einbruch an der Straße „Am Telegraf“ zu melden. Er hatte zwei Maskierte dabei beobachtet, wie sie aus einem Fenster in einem Mehrfamilienhaus an der Straße gesprungen waren. Die Polizei leitete umgehend die Fahndung nach den maskierten Tätern ein. Sie blieb aber erfolglos. Ob aus der Wohnung etwas gestohlen wurde, war bis Sonntag nicht bei der Polizei bekannt.

(LH)