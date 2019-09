Mobilitätswende : Elektromobil „Evo“ hilft dem Stadtgrün

Leverkusen Stadt schafft für 41.000 Euro Friedhofsfahrzeug an. Wenn es sich bewährt, kommen weitere hinzu.

So jedenfalls der Modellname des Kippers, der mit einem wartungsfreien 48 Volt AC-Motor (6,5 kW) über die Friedhofswege surrt. Mit Personal an Bord. Auf dem drei Meter langen Wagen finden zwei Mitarbeiter des Stadtgrüns Platz, Servolenkung und eine nach drei Seiten hin dreh- und kippbare Ladefläche inklusive. „Das Fahrzeug soll vor allem für den Transport von Schuttgut eingesetzt werden. Der Kipper hat trotz seiner geringen Ausmaße eine Zuladung von rund einer Tonne“, sagt die Stadt. Zudem können am Wagen verschiedene hydraulisch gesteuerte Anbauteile wie Winterdienstgeräte, Reinigungsbürsten und so weiter angebracht werden.