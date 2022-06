Minister kommt nicht runter : Eklat bei Leverkusener Protest gegen Autobahnausbau in Berlin

Eklat bei Leverkusener Protest gegen Autobahnausbau in Berlin

„Keinen Meter mehr“ - rund 60 Leverkusener protestieren vor dem Bundesverkehtsministerium gegen den geplanten Autobahnausbau in der Chemiestadt. Foto: Stadt Leverkusen

Update Berlin/Leverkusen 6000 Unterschriften in Kiste im Foyer abgelegt. Berliner Verkehrsministerium hat keine Zeit für Leverkusener Delegation und ihren Protest gegen den Autobahnausbau.

Bei der Übergabe von Unterschriften der Leverkusener Initiative zum Autobahnausbau „Keinen Meter mehr“ vor dem Berliner Verkehrsministerium ist es am Freitag zu einem politischen Eklat gekommen. Weder Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), noch einer seiner Staatssekretäre oder sonstige Mitarbeiter waren bereit, die Unterschriften persönlich entgegenzunehmen. Den Leverkuseneren wurde bedeutet, die Unterschriften doch in eine blaue Plastikkiste im Foyer zu legen, was dann auch geschah.