CDU will es sanieren lasen Eisenbahndenkmal in Opladen ist ramponiert

An der Neustadtstraße in der Neuen Bahnstadt gibt es einen kleinen Platz mit einem Eisenbahndenkmal. „Leider ist sowohl die Grünfläche als auch das Denkmal in die Jahre gekommen“, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung. Sie hat für die Bezirksvertretung konkrete Einzelmaßnahmen aufgelistet und bittet um Prüfung, welche dieser Maßnahmen direkt vom zuständigen Fachbereich der Verwaltung umgesetzt werden können. Andere Verbesserungen könnten gegebenenfalls über eine Finanzierung durch die sogenannten kleinen Bezirksmittel erreicht werden, heißt es weiter.