Erfrischung : Lakritze und Rhabarber aus dem Bio-Becher

Leverkusen Eisdielen haben Hochkonjunktur. Ihre Besitzer setzen auf Tradition und haben besondere Spezialitäten.

Sommer, Sonne, Hitze – Eis! Eisdielen haben in diesen Tagen Hochkonjunktur und mitunter eigene Vorlieben und Spezialitäten. Wir haben uns in dreien genauer umgesehen.

Eisdiele Santini Das Eiscafé in Bergisch Neukirchen hat 40 Sorten anzubieten: Bewährtes wie Jog­hurt-Feige und Brownie oder neueren Geschmacksrichtungen, wie Lakritze und Rhabarber – „der Kunde hat schon Auswahl“, sagt Besitzerin Stefania Di Salvo. Ihre Eiskugeln serviert sie seit diesem Jahr auch im Bio-Cup aus Pappe und mit Holzlöffel. „Ab 2021 wird es ja gar keine Plastikbecher oder Löffel mehr geben“, weiß Di Salvo, das sei ihr von ihren Lieferanten berichtet worden. Deshalb fange sie schon vorher damit an.

Eisdiele Minini Benjamin Redzepi ist Inhaber der Eisdiele in der Opladener Fußgängerzone und hat schon seit 1998 in verschiedenen Eiscafes in Opladen gearbeitet, bevor er das „Minini“ übernahm. Viele neue Menschen kennenzulernen und „glückliche Leute beim Eis essen zusehen zu können“, das hat ihn gereizt. Seine neueste Sorte ist „griechischer Joghurt mit Ingwer“. Doch die meisten Kunden bleiben den traditionellen Geschmacksrichtungen treu, und so verkauft Vanille sich am besten, sagt Redzepi. Das giftgrüne Aftereight habe dagegen schlechtere Karten. Das Eis entsteht aus reiner Eigenproduktion: Zuerst wird die Milch gekocht, sie kühlt sich ab und wird dann mit Zucker und weiteren „geheimen“ Zutaten in die Eismaschine gegeben. Redzepi lobt seine „sehr fleißigen Angestellten“ und legt größten Wert auf freundliche Bedienung. Auch das zusätzlich angebotene Frühstück sei sehr beliebt und verkaufe sich gut.