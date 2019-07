Kühlsystem überfordert : Zu heiß – Eisdiele macht dicht

Leverkusen (bu) Jetzt hat die Hitzewelle in Leverkusen die erste Eisdiele in die Knie gezwungen.

Während anderswo lange Schlangen von Kunden vor Eiscafés stehen, ist das „Stazione“ am Rialtoboulevard dicht. Ein Zettel an der Scheibe beschreibt den Grund: „Aufgrund der hohen Temperaturen schmilzt unser Eis trotz Kühlsystem und wir können es nicht herausgeben.“ Nach zwei Tagen Pause soll es am Samstag aber weitergehen. Dann ist Regen angesagt. „Nutzen Sie den Tag, um vielleicht mal schwimmen zu gehen“, rät der Patron seinen Kunden auf der Nachricht im Fenster. Vielleicht macht er ja dasselbe.