Winter schafft Versicherungsfälle Wer zahlt, wenn jemand ausrutscht?

Dann seien die privaten Haftpflichtversicherungen der Räumpflichtigen gefordert. „Sie sehen sich zuerst die Uhrzeit des Unfalls an und was die jeweilige Ortssatzung dazu meint“, berichtet Hardenacke,weiter. „Danach will man wissen, ob den Versicherten ein Verschulden trifft. Wenn ja, zahlt die Versicherung für ihn, wenn nicht, wehrt sie den Anspruch eines Geschädigten ab.“