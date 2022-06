Eis-Check in Leverkusen : An heißen Tagen ist Fruchteis gefragt

Leverkusen Bei den Eisdielen gehen nicht nur Kugeln im Becher oder Hörnchen in großer Zahl über die Theke. Auch andere Produkte stehen hoch im Kurs.

Es ist Sommer, und damit rückt das Eis wieder in den Fokus. Doch was ist eigentlich gefragt, bei so heißen Temperaturen wie aktuell? Waffel oder Becher, Vanille oder Schoko oder doch etwas ganz Ausgefallenens? Wir haben in Opladen und Lützenkirchen eine kleine Umfrage zur Beliebtheit und Entwicklung des Eises durchgeführt.