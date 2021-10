Santini in Bergisch Neukirchen : Eis-Ausverkauf erbringt 1000 Euro für Fluthilfe

Bergisch-Neukirchen Ehe Elisa Cucco und Renzo Sagui in ihre wohlverdiente Winterpause gehen, haben sie einen Benefiztag in ihrer Eisdiele „Santini“ veranstaltet.

Fast leer war die Theke der Eisdiele Santini kurz vor Ladenschluss. So sollte es sein. Denn im vergangenen Jahr hatten Elisa Cucco und Renzo Sagui, kurz vor Ende der Eis-Saison, noch einiges an Eis übrig. Nicht so in diesem Jahr. Dank des Eisausverkaufs.