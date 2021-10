Erlös an Flutopfer : Eis-Ausverkauf in Bergisch Neukirchen

Renzo Sagui und Elisa Cucco wollen den Erlös vom Saison-Ausverkauf an die Bürgerstiftung für Leverkusener Flutgeschädigte spenden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Elisa Cucco und Renzo Sagui von der Eisdiele Santini verabschieden sich am Dienstag in die Winterpause. Die Einnahmen aus dem Ausverkauf gehen an die Bürgerstiftung für Flutopfer.