Aktionsgemeinschaft Opladen bestätigt bisherigen Vorstand : Situation im Handel bleibt schwierig

Bleibt Chefin der AGO: Regine Hall-Papachristopoulos. Die Einzelhändlergemeinschaft arbeitet an neuen Konzepten für eine attraktive Fußgängerzone. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen-Opladen Pandemie, Flut, Krieg in der Ukraine, rasante Inflation und der Online-Handel: Normalität hat sich für die Einzelhändler in Opladen noch nicht eingestellt. Die Händlergemeinschaft AGO betont aber: „Wir haben Glück, dass die meisten Geschäfte noch existieren.“ Damit das so bleibt, sollen neue Möglichkeiten ausgelotet werden, die Fußgängerzone attraktiv zu halten.