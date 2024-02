Tag des Stadtarchivs am 3. März in Leverkusen Auf zur Schatzsuche am Frankenberg

Der lange quasi nur als Schattenmann vorzeigbare Herr Rossi, ehemals Bürgermeister von Schlebusch, lagert am Frankenberg, ebenso eine Urkunde von 1264 und der Lebenslauf eines jungen Mannes, der im zweiten Weltkrieg fiel und dessen Mutter später von der NSDAP eine Einladung für Mütter gefallener Söhne bekam. Wer in die Welt des Stadtarchivs im Alten Landratsamt eintaucht, taucht in die Historie der Stadt ein. Kein dröger Stoff, sondern ein feiner Schatz.