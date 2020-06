Sohn einer Altenheim-Bewohnerin schaltet Anwalt ein : Einstweilige Verfügung für mehr Besuchszeit

Die Senioreneinrichtung an der Düsseldorfer Straße hat Ende Mai die Besuchszeiten erweitert. Darüber hinaus gebe es separate Termine für Spaziergänge mit Angehörigen, heißt es vom DRK. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Der Sohn einer Bewohnerin eines Seniorenheims schaltete nun eine Rechtsanwältin ein. Es geht um die Erweiterungen der Besuchszeiten, die knapper bemessen seien, als die Corona-Lockerungen erlauben. Die Einrichtung sagt: „Wir waren eine der ersten Häuser, die Besuche wieder ermöglicht haben.“

Vor dem Muttertag am 10. Mai hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die ersten Corona-Lockerungen für Besuche in Seniorenheimen genehmigt. Ende Mai weitere. Seitdem ist ein Besuch von zwei Besuchern pro Tag erlaubt. Maximale Besuchszeit: zwei Stunden. „Das macht in der Woche theoretisch erlaubte 14 Stunden aus“, sagt Rechtsanwältin Christine Melle. Im Altenheim Düsseldorfer Straße des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aber werde trotz aller Lockerungen, die Land und Bund ausgegeben haben, nur diese Besuchsregelung praktiziert: „ein Besuch eines Angehörigen von 20 Minuten einmal pro Woche. Das ist unverhältnismäßig im Vergleich zu den bisherigen Isolationslockerungen“, ordnet Melle ein. Nun steht eine einstweilige Verfügung im Raum.

Der Sohn einer Bewohnerin des Hauses hat sich an die Opladener Kanzlei Orlowski, in der Melle tätig ist, gewandt, nachdem er außergerichtlich keine Erweiterung der Besuchszeiten für seine 83-jährige, immobile Mutter erreichen konnte. „Ein Anschreiben mit der Wunsch nach Besuchszeiten von drei Mal 30 Minuten pro Woche hat keinen Erfolg gebracht“, berichtet Melle. „Der Wunsch wurde abgelehnt. Weil man das Eindringen von Coronaviren erschweren wolle, um Bewohner und Personal zu schützen. Das ist eine sehr pauschale Antwort. Mit dem Argument müssten auch Supermärkte. Stadtverwaltungen und andere Einrichtungen geschlossen bleiben. Es gibt Schutzvorkehrungen wie Masken, Abstand und Desinfektion.“ In anderen Senioreneinrichtungen in der Stadt seien die Lockerungen in vorbildlicher Weise umgesetzt. Dort gebe es Besuchszeiten von einer Stunde pro Tag.

Info Vorsorge für den Corona-Fall Isolierstation Das DRK-Heim hat im April vorsorglich eine Isolierstation für Corona-infizierte Bewohner eingerichtet – bisher musste dort noch niemand aufgenommen werden. Wegen Personalmangels hatte das Haus vor der Corona-Krise einen Aufnahmestopp verhängt. Wegen Personalmangels und neuem Pflegekonzept hatte es Kritik von Angehörigen gegeben.

Die Anwältin reichte einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Amtsgericht Opladen ein – mit dem Minimum von drei vorher angemeldeten Besuchsmöglichkeiten pro Woche, jeweils für eine halbe Stunde. „Das Verfahren läuft.“ Melle geht davon aus, dass auch andere Angehörige ihre Verwandten – 85 Menschen leben in der Einrichtung – nach Wochen der Isolation öfter und länger besuchen würden. „Muss nun jeder erst das Gericht bemühen?“

Zur menschlichen Seite komme die juristische: „Faktisch erteilt das Haus den Besuchern Hausverbot, Aber sowohl Angehörige als auch Heimbewohner haben ein Recht auf familienrechtliche Kontaktaufnahme.“ Was die Anwältin besonders irritierend findet, sind selbst definierte Ziele und Slogans des DRK. „Das Deutsche Rote Kreuz rettet Menschen, hilft in Notlagen, bietet eine Gemeinschaft, steht den Armen und Bedürftigen bei und wacht über das humanitäre Völkerrecht – in Deutschland und in der ganzen Welt Da ist vom Wachen über humanitäres Völkerrecht die Rede“, sagt Melle. „Anderswo heißt es ,Was aus Menschlichkeit geht‘ oder ,Aus Liebe zum Menschen‘: Das passt nicht zudem, was in der Einrichtung gerade für Bewohner und deren Angehörige praktiziert wird“, schließt sie an.

Die Senioreneinrichtung sieht das anders: „Wir waren eine der ersten Einrichtungen, die erste Besuche wieder möglich gemacht haben, nämlich am 21. April. In der ersten Woche haben wir 50 Besuche möglich gemacht. Das war ein logistischer und personeller Kraftakt“, sagt Serap Arslan vom DRK. Für Besuche müsse Personal abgestellt werden, zusätzlich unterstützten Ehrenamtler. In den vergangenen Woche sei zudem der Lastenaufzug defekt gewesen, deshalb habe Personal zusätzliche Aufgaben beim Verteilen des Essens auf den Zimmern übernehmen müssen. Das technische Problem sei nun aber gelöst, so dass sich der Personaleinsatz deswegen wieder entspanne, versichert Arslan und dankt Bewohnern und Angehörigen für ihr Verständnis.