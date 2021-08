Unglück im Chempark Leverkusen : Einsturzgefahr: Brandermittler dürfen noch nicht an Explosionsort

Einsturzgefahr: Brandermittler dürfen noch nicht an Explosionsort

Leverkusen Der eigentliche Brandort im Tanklager des Chempark-Entsorgungszentrum Bürrig kann von der Polizei wegen zu vieler Gefahren noch nicht untersucht werden.

Laut Staatsanwaltschaft Köln konnten so auch die Brandermittler der Polizei „bislang noch nicht in den Bereich am Explosionsort vordringen. Die von diesem Bereich potentiell ausgehenden Gefahren –etwaige Einsturzgefahr, Toxizität – sind derzeit schwer einzuschätzen“, berichtet die Staatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Redaktion.