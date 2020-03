Termine vereinbaren : Einschränkungen beim Bürgerservice der Stadt

Neue Regeln bei der Verwaltung: In bestimmten Bereichen sind Terminvergaben nur noch telefonisch möglich. Foto: uwe miserius

Leverkusen (bu) Das Coronavirus und seine Folgen halten auch die Leverkusener Verwaltung weiter fest im Griff. „Die reguläre Arbeit der Stadtverwaltung ist eingeschränkt, sagt Schuldezernent Marc Adomat, der zugleich den städtischen Krisenstab leitet. „Es wird einiges liegen bleiben.“

Der Fachbereich Bürger und Straßenverkehr der Stadtverwaltung müsse angesichts der augenblicklichen Lage seine Aufgaben nach Dringlichkeit abarbeiten, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Dies betrifft besonders die Terminvergabe in den Bereichen Meldewesen, Standesamt und Ausländerbehörde. Durch diese Terminvergabe sollen in den Verwaltungsbereichen bevorzugt Anliegen erledigt werden, die keinen Aufschub dulden, weil den Bürgern sonst Nachteile entstehen würden.