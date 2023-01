Grünes Licht für Chempark-Betreiber Bezirksregierung gibt Einleitung von Explosions-Abwasser frei

Das bei damals angefallene Lösch- und Reinigungswasser war gemeinsam mit dem regulären Chemieparkabwasser in Stapeltanks der Kläranlage des Chemieparks aufgefangen und bis zur Beseitigung zwischengelagert worden. Aktuell lagern noch rund 10.000 m³ in zwei Behältern auf dem Kläranlagengelände, heißt es in einer Mitteilung der Bezirksregierung. „Nach der Einleitung der Abwässer müssen die Behälter noch mit ca. 10.000 m³ gespült werden, so dass sich eine Gesamteinleitmenge von 20.000 m³ ergibt.“ Nach umfangreichen Laboruntersuchungen und einer ökotoxikologischen Bewertung sei bestätigt worden, dass das aufgefangene Abwasser nach vorheriger Reinigung mit einem zweistufigen Aktivkohle-Filtersystem in die Gemeinschaftskläranlage eingeleitet werden kann.