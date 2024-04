Einkaufen auf dem Wochenmarkt Gut zu wissen, wo der Wirsing herkommt

Der Frenkenhof ist ein Familienbetrieb in vierter Generation und tief verwurzelt mit der Region und dem Land, das sie bewirtschaften. Der Betrieb liegt in Meerbusch-Osterath und ist bei vielen in der Region vor allem für seinen Spargel bekannt. „Die Spargelsaison steht quasi in den Startlöchern. Je nach Wetterlage können wir den ersten Spargel Anfang April stechen“, erklärt Frenken. Neben den edlen weißen und grünen Stangen, bietet der Frenkenhof weitere Gemüsesorten aus dem eigenen Anbau, die gerade Saison haben, wie beispielsweise Salate aller Art und Kräuter, Blumenkohl, Wirsing, Weißkohl und Kohlrabi. Auch Kartoffeln kommen von den eigenen Feldern.