Einheitsbuddelei in Leverkusen : „Karneval“ gedeiht nun im Sensenhammer-Garten

Leverkusen-Schlebusch Beim „Einheitsbuddeln“, der Baumpflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit, machte das Museum jetzt zum dritten Mal mit. Gepflanzt wurde ein Apfelbäumchen, das zart gestreifte Früchte tragen wird.

Seit drei Jahren läuft an vielen Orten in Deutschland das „Einheitsbuddeln“. Heißt: Am Tag der Deutschen Einheit wird gepflanzt. Ein Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz und gegen das Vergessen der Wiedervereinigung. „Mit dieser Aktion soll die neue Tradition begründet werden, zum Tag der Deutschen Einheit in Deutschland möglichst viele Bäume zu pflanzen“, sagt Museumschef Jürgen Bandsom. „Das Sensenhammer-Team begrüßt diesen Gedanken sehr und ist in Leverkusen der Vorreiter für diese Initiative.“