Einfach mitsingen in Leverkusen Der nächste Eintagschor startet

Mitsingkonzerte erfreuen sich großer Beliebtheit. Schließlich ist Singen gesund und macht glücklich. „Mitsingen nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht“, sagt Initiator Hans-Jörg Schaefer über das innovative Gesangskonzept „Einfach! Singen!“, das am Mittwoch, 15. März, in die dritte Runde geht: Einlass im Kulturausbesserungswerk (KAW), Kolberger Straße 95a, ist um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Der Eintritt im Vorverkauf kostet 13, an der Abendkasse 15 Euro.