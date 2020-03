„Einfach Fußball“ : Pedros Traum: Kicken wie Ronaldo

Leverkusen Bei „Einfach Fußball“ von Bayer 04 und der Bayer AG zeigen Fußballspieler mit Handicap in der Ostermann-Arena ihr Können.

Während sich auf dem Feld zwei der zwölf Mannschaften gegenüber standen, versammelte der 14-jährige Pedro sein Team um sich. Der Teenager von der Hugo-Kükelhaus-Schule ist Klassensprecher und war auch zum Mannschaftskapitän beim Turnier in der Arena gewählt worden, wie er stolz sagte. Und als solcher übernahm er nun die Aufgabe, seine Kameraden auf das letzte Spiel an diesem Nachmittag einzuschwören. Dass er überhaupt einmal einen solchen Spaß am Fußball entwickeln würde, hätte er noch vor ein paar Jahren nicht gedacht. „Das hat mich überrascht“, erzählte Pedro. Heute spielt er im Verein: bei der Germania in Reusrath.