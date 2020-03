Wahlkampf : Eine Wunschliste für den OB-Kandidaten

Leverkusen Frank Schönberger (CDU) startet den Wahlkampf in seinem Heimatstadtteil Schlebusch.

Wo drückt der Schuh, was wünschen sich die Schlebuscher? Diese Fragen stellte Frank Schönberger direkt an die Einwohner des Stadtteils. Allerdings: Es kamen nicht viele, und die meisten der fünfzig Anwesenden im Pfarrsaal St. Andreas waren ohnehin von Schönbergers Partei, der CDU. Schönberger will bei der nächsten Kommunalwahl neuer Oberbürgermeister werden und sich daher auf zehn Veranstaltungen in den nächsten Wochen den Leverkusenern persönlich vorstellen.

Vorrangig ging es um die Verkehrs- oder besser Parkproblematik im Südosten der Stadt. Die Bewirtschaftung der zentral gelegenen Fläche Marktplatz findet Kandidat Schönberger, der auch die Schlebuscher Rats- und Bezirkskandidaten Christoph Meyer zu Berstenhorst, Tim Feister, Bernhard Marewski, Frank Schmitz, Georg Wollenhaupt und Peter Seven, vorstellte, nicht gut. Vor allem bemängelt er das Verhalten der anderen Parteien im Stadtrat. Während es in der Bezirksvertretung ein einstimmiges Votum dafür gab, den Marktplatz wie ehedem wieder freizugeben, hat der Rat in geheimer Abstimmung das neue Konzept mit Parkgebühren verabschiedet. „Da sind sich die anderen Parteien auch unter sich nicht einig“, kritisiert Schönberger. Wenn der Kandidat attraktive Dinge wie die Schlebuscher Fußgängerzone mit ihren vielen Fachgeschäften erhalten will, so gehöre dazu auch die Möglichkeit für günstiges Parken. Ebenso eine attraktive Anbindung von Schloss Morsbroich an Schlebusch – offensichtlich ein persönliches Anliegen des Lokalpolitikers. Vor allem die Gastronomie am Schloss müsse verbessert werden.