Kultur-Abend in Leverkusen : Eine rauschende Nacht der Kunst

Die Tanzwerkstatt Trixi Schlüter aus Leichlingen tritt mit höfischem Tanz in der Lützenkirchen Witzheller Kornbrennerei auf. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Das Leverkusener Festival zeigt am Freitagabend Kunst in all seinen Facetten. 60 Spielorte, so viele wie nie, laden zum Staunen und Verweilen.

Vorhang auf für die Kunstnacht: Den Startschuss gab Oberbürgermeister Uwe Richrath am Freitag traditionell um 18 Uhr im Museum Morsbroich, wo zeitgleich die Ausstellung „Courtains an Wounds“ mit Arbeiten von Rimma Arslanov eröffnet wurde. Bis 24 Uhr hatten Kunstfreunde Gelegenheit, quer durch die Stadt zu streifen und sich umzusehen.

Mit 60 Spielorten ist die Kunstnacht diesmal so groß wie nie zuvor. Viele Kunstnacht-Orte gehören seit Jahren zum festen Programm. Beispielsweise Forum, Erholungshaus, Künstlerbunker, Sensenhammer, Kolonie-Museum und mehrere Kirchen. Außerdem öffnen regelmäßig freie Kunstschaffende ihre Atelier- beziehungsweise Galerieräume an diesem langen Abend und bieten ihren Gästen neben einem Einblick in ihre Arbeit kleine Musik- oder Literatur-Programme sowie Getränke und Knabbereien.

Auch in der Lützenkirchen Witzheller Kornbrennerei kam das Publikum auf seine Kosten: Die Tanzwerkstatt Trixi Schüttler aus Leichlingen lud zu einer Zeitreise und zeigte höfische Tänze. (Ausführlicher Bericht folgt.)

(bu)