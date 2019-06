Politiker streiten : Eine Million Euro für Mühlengraben-Weg?

Idylle mit Schlaglöchern. Der Weg am Mühlengraben ist sanierungsbedürftig, sagt die Stadt und macht entsprechende Vorschläge. Foto: Ludmilla Hauser

Etliche Bezirkspolitiker fordern Asphaltierung. Dafür müssten auch 22 Bäume gefällt werden. Die CDU ist sich uneins.

Am besten mit dem Bus, noch besser mit dem Fahrrad – so wünschen es sich viele Bürger und Lokalpolitiker, wenn die Leverkusener in der Stadt unterwegs sind. Wer von Bürrig nach Opladen will, nutzt dabei mitunter den Geh- und Radweg am Mühlengraben. Mit der etwa 1100 Meter langen, idyllischen Strecke fallen weite Umwege weg.

Doch für viele ist sie öfters beschwerlich: Denn der Schotterweg verwandelt sich nach einem Regenschauer in eine Seenlandschaft. Einige Mitglieder in der Bezirksvertretung II sprachen in der jetzigen Sitzung von einer „Schlammstrecke“. Andere davon, dass „der Weg doch eigentlich in einem guten Zustand ist“ – bei trockenem Wetter.

Info Weitere Beschlüsse der Bezirksvertretung II Ein öffentlicher Bücherschrank (kostenlose Austausch-Bibliothek) im Bereich der Neuen Bahnstadt Opladen (auf der Ostseite) wird von den Bezirkspolitikern befürwortet, er müsse aber privat betrieben werden. Dreifach-Halle an der Landrat-Lucas-Schule: Der Sanierung stimmten die Politiker im Bezirk II zu. A 1-Raststätte Die Bezirksvertretung II will sich einer Demonstration gegen den Bau eines Lkw-Rastplatzes an der A 1 anschließen, die von der Initiative „Lev kontra Raststätte“ vorbereitet wird.

Deshalb befürworten CDU, SPD, Grüne und Opladen Plus in einem Antrag, den Weg mit einer Deckschicht aus Asphaltbeton zu versehen. Für die Mobilitätswende sei es notwendig den Radverkehr zu stärken. „Der ADFC Fahrradklima-Test 2018 bestätigt für unsere Stadt Leverkusen mal wieder nur eine Schulnote von 4,1. Mit dem Ausbau mit Asphaltbeton kann eine schnelle und attraktive Radverbindung in unserer Stadt geschaffen werden“, heißt es in dem Antrag.

Die Stadt hatte dies als Sanierungsvariante 1 in einem Beratungspapier beschrieben und eine Reihe von Nachteilen aufgeführt. Die wichtigsten: Es ist sehr teuer und dauert – mit allen Planungen und Baugenehmigungen – lange. Zudem: Bei einem Vollausbau wäre auf etwa der Hälfte der Strecke ein Bodenaustausch notwendig. Auch Kanalrohre über eine Strecke von etwa 600 Meter müssten verlegt werden, samt Pumpwerk und Vorreinigung. Dann erst dürfe das Regenwasser in den Graben fließen. Zusätzlich müssten 22 Bäume weichen. Kosten inklusive neuem Zaun: circa 650.000 Euro. Darin sind aber nicht die die Kostenschätzungen der Oberflächenentwässerung (Kanal, Pumpenbauwerk, Schlammfang) enthalten. In der Sitzung hieß es von der Stadt, dass der Ausbau insgesamt möglicherweise um eine Million Euro kosten könnte. Das wiederum stößt der CDU Opladen auf. Dass ein Vertreter der CDU im Bezirk II den Antrag auf Asphaltierung unterzeichnet habe, sei nicht mit der Opladener CDU abgesprochen worden, sagt deren Chef Matthias Koch. „Das ist eine Einzelmeinung.“ Meinung der Union sei, dass die zweite Sanierungsvariante der Stadt, umgesetzt werden sollte: Der vorhandene Weg soll bis zu 15 Zentimeter durchgefräst werden. Der aufgelockerte Schotter wird nicht zerkleinert. Damit soll die Befahrbarkeit sowohl für Radfahrer – als auch für den landwirtschaftlichen Verkehr – wiederhergestellt werden. Das gehe schneller und koste weniger, nämlich rund 300.000 Euro. „Mit den übrigen 700.000 Euro könnten weitere Wege nahe Mühlengraben hergerichtet werden, etwa die nach Rheindorf, zum Friedhof Reuschenberg, zum Birkenberg oder eine Verlängerung der Kastanienallee Richtung Mühlengraben eingerichtet werden. „Asphalt gehört nicht in den naturnahen Raum“, sagt Koch.