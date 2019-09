Posse geht weiter : „Schildbürger“-Haltestelle bekommt ein zweites Wartehäuschen

Das Wartehäuschen der Wupsi an der Düsseldorfer Straße befindet sich 30 Meter von der Bushaltestelle entfernt. Foto: Bernd Bussang

Die Posse um den Wupsi-Halt an der Düsseldorfer Straße soll „entschärft“ werden.

Die deutschlandweit als „Schildbürgerstreich“ wahrgenommene Installation eines Wartehäuschens an der Düsseldorfer Straße, rund 30 Meter von der eigentlichen Haltestelle entfernt, soll nun „entschärft“ werden: Die Haltestelle erhält ein zweites Wartehäuschen. Das hat die zuständige Bezirksvertretung 2 am Dienstag mehrheitlich beschlossen.

Zuvor hatte es einen Ortstermin von Bezirksvertretern mit der Bauverwaltung an der Düsseldorfer Straße gegeben. Dort wurde den Politikern die neue „Lösung“ präsentiert. Demnach soll ein rund vier Meter breites Wartehäuschen mit Dach aber ohne Seitenglas und Sitzgelegenheit zusätzlich und nun exakt an der Bushaltestelle aufgestellt werden. Das 30 Meter entfernte Glashäuschen mit Sitzen bleibt erhalten.

Die um 30 Meter versetzte Installation eines Wartehäuschen war nötig geworden, weil ein Aufbau an der Haltestelle aus technischen Gründen, aber auch wegen des Denkmalschutzes ebenso wenig möglich war, wie die Verlegung der Haltestelle. Nun soll es eine abgespeckte Version zusätzlich geben. Den Erhalt des bestehenden Wartehäuschen wird von der Verwaltung damit begründet, das Unterstand und Sitzgelegenheiten von vielen wartenden Fahrgästen genutzt würden, auch wenn das Häuschen 30 Meter entfernt liegt.

FDP-Ratsherr Friedrich Busch spricht weiterhin von einem „Schildbürgerstreich“ und einem „Fake-Wartehäuschen“. „Zwei Wartehäuschen machen uns zum Gespött.“ Die CDU begrüßte, dass der bestehende Unterstand stehen bleibt – „auch wenn es dumm aussieht“, so Bezirksvertreter Lukas Melzig. Opladen Plus bezeichnete die neue Lösung als „gut und brauchbar.“ Anfang des Jahres hatten Mitarbeiter einer von der Stadtverwaltung beauftragten Baufirma versucht, das Häuschen an der Haltestelle zu installieren, allerdings ohne sich vorher den Leitungsplan zu besorgen. Daraufhin wurde versehentlich eine Stromleitung gekappt, ein anliegendes Ladenlokal blieb „mehrere Tage ohne Strom“. Das Häuschen wurde später versetzt aufgebaut. Die Posse sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen.